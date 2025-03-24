Горит центр Москвы: пламя охватило элитный ЖК (видео)

Элитная недвижимость в Москве в огне: спасатели ликвидируют возгорание в ЖК "Роза Росса", где все квартиры уже проданы.

В центре Москвы 24 марта загорелся большой пожар в элитном жилом комплексе "Роза Росса". Очевидцы сняли на видео яркое пламя и вздымающийся в небо огромный столб черного дыма.

Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России и местные телеграм-каналы.

ЖК "Роза Росса", загоревшийся в центре Москвы, расположен на улице Тимура Фрунзе. Огонь охватил площадь около 100 кв. м. По разным данным, горит то ли крыша, или пентхаус на последнем этаже.

В российском МЧС заявили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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"В Москве сотрудники МЧС России гасят строящееся здание. На улице Тимура Фрунзе горит кровля 6-этажки. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении ведомства.

Заметим, что стоимость уютного гнездышка в ЖК "Роса Росса" стартует от 26 млн руб. (более 186 тыс. долл.) – за студию в 26 кв. м. Средняя стоимость квартир в этом комплексе составляет 130 млн. руб. (свыше 930 тыс. долл.). Все квартиры в доме проданы. Догорающие апартаменты не заселены – в них проводили ремонтные работы.

После новостей о пожаре сайт апартаментов ЖК "Роза Росса" решил "отдохнуть".

Позже стало известно, что пожар в элитном доме удалось локализовать на площади 100 кв. м.

В Москве загорелся ЖК "Роза Росса"

Напомним, 11 марта россияне заявили о самой массированной атаке на Москву: утверждалось о применении "сотен боевых беспилотников".