Зачем опытные водители держат карандаш в машине: необычное объяснение

Простой карандаш в бардачке может стать незаменимым инструментом для водителя при срочных записях или даже для ремонта салона автомобиля.

Простой карандаш в автомобиле – незаменимая вещь для водителей. Он не зависит от погоды и температуры, в отличие от шариковой ручки или смартфона, которые могут подвести в неподходящий момент.

Об этом пишет Автопилот.

Кроме того, карандаш в машине не только для записей, но и для косметического ремонта салона. Небольшие царапины на пластике можно легко замаскировать, окрасив их карандашом.

Еще одна полезная функция карандаша – это возможность доставать мелочи, попавшие в труднодоступные места. Тонкий и длинный карандаш станет идеальным помощником для этого.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине возникли новые дискуссии по поводу возможной мобилизации транспорта для поддержки армии во время войны.

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