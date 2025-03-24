Навіщо досвідчені водії тримають олівець у машині: незвичайне пояснення

Простий олівець в бардачку може стати незамінним інструментом для водія в разі термінових записів чи навіть для ремонту салону автомобіля.

Простий олівець в автомобілі – незамінна річ для водіїв. Він не залежить від погоди і температури, на відміну від кулькової ручки або смартфона, які можуть підвести в невідповідний момент.

Про це пише Аvtopilot.

Окрім того, олівець у машині не лише для записів, але й для косметичного ремонту салону. Невеликі подряпини на пластику можна легко замаскувати, зафарбувавши їх олівцем.

Ще одна корисна функція олівця – це можливість діставати дрібниці, що потрапили у важкодоступні місця. Тонкий і довгий олівець стане ідеальним помічником для цього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виникли нові дискусії щодо можливої мобілізації транспорту для підтримки армії під час війни.

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