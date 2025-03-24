Горить центр Москви: полум’я охопило елітний ЖК (відео)

Елітна нерухомість у Москві у вогні: рятувальники ліквідують загоряння в ЖК "Роза Росса", де всі квартири вже продані.

У центрі Москви 24 березня спалахнула велика пожежа в елітному житловому комплексі "Роза Росса". Очевидці зняли на відео яскраве полум’я та величезний стовп чорного диму, який здіймається в небо.

Про це повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії та місцеві телеграм-канали.

ЖК "Роза Росса", який загорівся у центрі Москви, розташований на вулиці Тимура Фрунзе. Вогонь охопив площу близько 100 кв. м. За різними даними, горить чи то дах, чи пентгаус на останньому поверсі.

У російському МНС заявили, що на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

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"У Москві співробітники МНС Росії гасять будівлю, що будується. На вулиці Тимура Фрунзе горить покрівля 6-поверхівки. Відомостей про постраждалих не надходило. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи", – йдеться у повідомленні відомства.

Зауважимо, що ціна затишного гніздечка в ЖК "Роса Росса" стартує від 26 млн руб. (понад 186 тис. дол.) – за студію у 26 кв. м. Середня вартість квартир у цьому комплексі становить 130 млн руб. (понад 930 тис. дол.). Усі квартири у будинку продані. Апартаменти, що догоряють, не заселені – в них проводили ремонтні роботи.

Після новин про пожежу сайт апартаментів ЖК "Роза Росса" вирішив "відпочити".

Згодом стало відомо, що пожежу в елітному будинку вдалося локалізувати на площі 100 кв. м.

У Москві загорівся ЖК "Роза Росса"

Нагадаємо, 11 березня росіяни заявили про наймасованішу атаку на Москву: стверджувалося про застосування "сотень бойових безпілотників".