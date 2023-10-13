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CNN узнал, как ХАМАС собирает деньги на терроризм

CNN узнал, как ХАМАС собирает деньги на терроризм

ХАМАС запустил кампанию по сбору средств в соцсетях / Фото: Associated Press

ХАМАС направлял средства, полученные через социальные сети, на биржевые кошельки.

Действия израильской полиции в сотрудничестве с местными активистами технологической и криптоиндустрии привели к замораживанию криптовалютных счетов, PayPal и банковских транзакций, предназначенных для сбора средств ХАМАС среди населения. Для быстрого сбора средств ХАМАС распространял номера разных счетов и кошельков в Telegram- каналах в рамках кампании по быстрому краудфандингу.

Об этом пишет CNN.

По данным издания, ХАМАС развернул в социальных сетях кампанию по сбору средств, призывая население пополнять свои счета криптовалютами. Киберподразделение и NBCTF при содействии криптовалютной бирже Binance оперативно обнаружили и заморозили эти счета, а затем перевели средства в государственное казначейство.

На протяжении многих лет Израиль последовательно принимает меры против деятельности ХАМАС по сбору средств в социальных сетях, особенно в сфере криптовалют. Эти цифровые активы обеспечивают определенную степень анонимности пользователей и позволяют осуществлять трансграничные переводы, не регулируемые жестко международными законами.

Полиция Израиля заявила о блокировании таких счетов после начала войны, когда ХАМАС запустил кампанию по сбору средств в социальных сетях, призывая общественность переводить криптовалюту на их счета.

В заявлении не были представлены подробные сведения о количестве замороженных счетов или сумме изъятой криптовалюты.

Кроме того, федеральные следователи США заблокировали более 300 криптовалютных счетов, по которым проводились транзакции на миллионы долларов террористическим группам, в том числе ИГИЛ и военное крыло ХАМАС.

С помощью санкционированных судом ордеров правительству США удалось конфисковать 2 миллиона долларов в виртуальной валюте. По данным следствия, террористические группировки использовали криптовалюты, включая биткоины, как платежное средство для пожертвований из-за своей деятельности по сбору средств в Интернете.

К примеру, военное крыло ХАМАС, "Бригады Аль-Кассам", начали свои кампании по сбору средств в начале 2019 года, используя аккаунты Twitter и собственные веб-сайты. Сторонников просили присылать биткоины на цифровые кошельки, по крайней мере, некоторые из них размещались на бирже криптовалют США.

Напомним, у Байдена заявили, что Тегеран поддерживает боевиков ХАМАС в течение длительного времени и предоставляет террористам необходимые ресурсы.

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