Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

CNN дізнався, як ХАМАС збирає гроші на тероризм

CNN дізнався, як ХАМАС збирає гроші на тероризм

ХАМАС запустив кампанію зі збору коштів у соцмережах / Фото: Associated Press

ХАМАС скеровував кошти, отримані через соціальні мережі, на біржові гаманці.

Дії ізраїльської поліції у співпраці з місцевими активістами технологічної та криптоіндустрії призвели до заморожування криптовалютних рахунків, PayPal і банківських транзакцій, призначених для збору коштів ХАМАС серед населення. Для швидкого збору коштів ХАМАС поширював номери різних рахунків і гаманців у Telegram-каналах у рамках кампанії зі швидкого краудфандингу.

Про це пише CNN.

За даними видання, ХАМАС розгорнув у соціальних мережах кампанію зі збору коштів, закликаючи населення поповнювати свої рахунки криптовалютами. Кіберпідрозділ і NBCTF за сприяння криптовалютної біржі Binance оперативно виявили та заморозили ці рахунки, а потім перевели кошти в державне казначейство.

Упродовж багатьох років Ізраїль послідовно вживає заходів проти діяльності ХАМАС зі збору коштів у соціальних мережах, особливо у сфері криптовалют. Ці цифрові активи забезпечують певний ступінь анонімності користувачів і дають змогу здійснювати транскордонні перекази, які не регулюються жорстко міжнародними законами.

Поліція Ізраїлю заявила про блокування таких рахунків після початку війни, коли ХАМАС запустив кампанію зі збору коштів в соціальних мережах, закликаючи громадськість переказувати криптовалюту на їхні рахунки.

У заяві не було надано докладних відомостей щодо кількості заморожених рахунків або суми криптовалюти, яку було вилучено.

Крім того, федеральні слідчі США заблокували понад 300 криптовалютних рахунків, з яких проводилися транзакції на мільйони доларів терористичним групам, зокрема ІДІЛ та військове крило ХАМАС.

За допомогою санкціонованих судом ордерів уряду США вдалося конфіскувати 2 мільйони доларів у віртуальній валюті. За даними слідства, терористичні угруповання використовували криптовалюти, включаючи біткоїни, як платіжний засіб для пожертв через свою діяльність для збору коштів в Інтернеті.

Наприклад, військове крило ХАМАС, "Бригади Аль-Кассам", розпочали свої кампанії зі збору коштів на початку 2019 року, використовуючи екаунти Twitter та власні веб-сайти. Прихильників просили надсилати біткоїни на цифрові гаманці, принаймні деякі з них розміщувалися на біржі криптовалют США.

Нагадаємо, у Байдена заявили, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС протягом довгого часу та надає терористам необхідні ресурси.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
708
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація