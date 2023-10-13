CNN дізнався, як ХАМАС збирає гроші на тероризм

Дії ізраїльської поліції у співпраці з місцевими активістами технологічної та криптоіндустрії призвели до заморожування криптовалютних рахунків, PayPal і банківських транзакцій, призначених для збору коштів ХАМАС серед населення. Для швидкого збору коштів ХАМАС поширював номери різних рахунків і гаманців у Telegram-каналах у рамках кампанії зі швидкого краудфандингу.

Про це пише CNN.

За даними видання, ХАМАС розгорнув у соціальних мережах кампанію зі збору коштів, закликаючи населення поповнювати свої рахунки криптовалютами. Кіберпідрозділ і NBCTF за сприяння криптовалютної біржі Binance оперативно виявили та заморозили ці рахунки, а потім перевели кошти в державне казначейство.

Упродовж багатьох років Ізраїль послідовно вживає заходів проти діяльності ХАМАС зі збору коштів у соціальних мережах, особливо у сфері криптовалют. Ці цифрові активи забезпечують певний ступінь анонімності користувачів і дають змогу здійснювати транскордонні перекази, які не регулюються жорстко міжнародними законами.

Поліція Ізраїлю заявила про блокування таких рахунків після початку війни, коли ХАМАС запустив кампанію зі збору коштів в соціальних мережах, закликаючи громадськість переказувати криптовалюту на їхні рахунки.

У заяві не було надано докладних відомостей щодо кількості заморожених рахунків або суми криптовалюти, яку було вилучено.

Крім того, федеральні слідчі США заблокували понад 300 криптовалютних рахунків, з яких проводилися транзакції на мільйони доларів терористичним групам, зокрема ІДІЛ та військове крило ХАМАС.

За допомогою санкціонованих судом ордерів уряду США вдалося конфіскувати 2 мільйони доларів у віртуальній валюті. За даними слідства, терористичні угруповання використовували криптовалюти, включаючи біткоїни, як платіжний засіб для пожертв через свою діяльність для збору коштів в Інтернеті.

Наприклад, військове крило ХАМАС, "Бригади Аль-Кассам", розпочали свої кампанії зі збору коштів на початку 2019 року, використовуючи екаунти Twitter та власні веб-сайти. Прихильників просили надсилати біткоїни на цифрові гаманці, принаймні деякі з них розміщувалися на біржі криптовалют США.

Нагадаємо, у Байдена заявили, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС протягом довгого часу та надає терористам необхідні ресурси.

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