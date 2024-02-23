Макрон проведет украинский саммит в Париже — названа дата

Президент Франции Эммануэль Макрон примет ряд европейских лидеров и представителей правительства для встречи по Украине в Париже в понедельник, 26 февраля.

Об этом пишет Reuters.

" Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", — сообщили в Елисейском дворце.

Также читайте Зеленский прокомментировал покушения на свою жизнь

Французские официальные лица говорят, что Макрон полон решимости послать Москве сообщение о том, что в Европе нет "усталости от Украины", несмотря на опасения относительно дальнейшей поддержки США.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская помощь должна усилить оборонную способность Украины.

Читайте также: