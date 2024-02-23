Макрон проведе український саміт у Парижі - названо дату

У Франції наголосили на продовженні підтримки України.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме ряд європейських лідерів і представників уряду для зустрічі щодо України в Парижі в понеділок, 26 лютого.

Про це пише Reuters.

"Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч стане можливістю вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України", - повідомили в Єлисейському палаці.

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Французькі офіційні особи кажуть, що Макрон сповнений рішучості надіслати Москві повідомлення про те, що в Європі немає "втоми від України", незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки США.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французька допомога має посилити оборонну спроможність України.

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