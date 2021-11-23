Молдова выполнила ультиматум "Газпрома"

Правительство выделило 80 млн долларов на погашение долга перед российским "Газпромом".

Правительство Молдовы внесло изменения в бюджет и выделило 1,4 млрд леев (почти 80 млн долларов) на погашение долга перед российским монополистом "Газпромом", который накануне поставил ей ультиматум. Долги погасят, чтобы не допустить прекращения газоснабжения.

Об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

По его словам, средства на погашение долга выделят из денег, предусмотренных для увеличения капитала компании Energocom. "Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom около 2 млрд. леев для увеличения уставного капитала... Еще 1,4 млрд. осталось", — заявил Спину.

Напомним: