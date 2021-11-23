Молдова виконала ультиматум "Газпрому"

Уряд виділив 80 млн доларів на погашення боргу перед російським "Газпромом".
Уряд Молдови вніс зміни до бюджету і виділив 1,4 млрд леїв (майже 80 млн доларів) на погашення боргу перед російським монополістом "Газпромом", який напередодні поставив їй ультиматум. Борги погасять, щоб не допустити припинення газопостачання.
Про це повідомив на пресконференції віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.
За його словами, кошти на погашення боргу виділять з грошей, які були передбачені для збільшення капіталу компанії Energocom. "Ми внесли правки до бюджету і виділили для Energocom близько 2 млрд леїв для збільшення статутного капіталу... Ще 1,4 млрд залишилося", - заявив Спину.
Нагадаємо:
- 22 жовтня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Контракт на постачання газу з РФ завершився 30 вересня, а новий ще не було укладено.
- У зв'язку з цим Кишинів уперше за 30 років купив газ не у Росії, а в польської компанії. Також газ Молдові продала Україна.
- Але 29 жовтня 2021 року Молдова підписала новий контракт із "Газпромом" на власних умовах. Угода з постачання газу укладена терміном на 5 років.