Молдова підписала новий контракт із “Газпромом” на власних умовах

Угоду на постачання газу укладено терміном на 5 років.

У п’ятницю, 29 жовтня, у Санкт-Петербурзі (Росія) завершилися переговори між делегацією Республіки Молдова та російським газовим монополістом "Газпромом".

Як повідомили у міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, сторони досягли домовленості щодо формули ціни, аудиту боргу “Молдова-Газ” та подальшого діалогу щодо його погашення.

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Угода передбачає продовження попереднього контракту між "Газпромом" і "Молдова-Газ" ще на п'ять років на основі формули ціни, запропонованої молдовською стороною.

Поставки природного газу розпочнуться 1 листопада 2021 року.

Як відомо, Молдова має борг перед “Газпромом” у розмірі понад 709 млн доларів, адміністрація невизнаного Придністров’я боргує понад 7 млрд доларів.

Нагадаємо:

Наприкінці вересня "Молдовагаз" та російський "Газпром" продовжили до кінця жовтня договір на постачання російського газу до Молдови за ціною $790 за тисячу кубометрів газу (у вересні - $550 за тисячу кубів). Однак тоді сторонам тоді не вдалося досягти домовленості щодо довгострокового контракту.

Уряд Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти в країні від 22 жовтня.

Російська державна газова компанія "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу висунула Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності.

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