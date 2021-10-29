Молдова підписала новий контракт із “Газпромом” на власних умовах

Угоду на постачання газу укладено терміном на 5 років.
У п’ятницю, 29 жовтня, у Санкт-Петербурзі (Росія) завершилися переговори між делегацією Республіки Молдова та російським газовим монополістом "Газпромом".
Як повідомили у міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, сторони досягли домовленості щодо формули ціни, аудиту боргу “Молдова-Газ” та подальшого діалогу щодо його погашення.
Угода передбачає продовження попереднього контракту між "Газпромом" і "Молдова-Газ" ще на п'ять років на основі формули ціни, запропонованої молдовською стороною.
Поставки природного газу розпочнуться 1 листопада 2021 року.
Як відомо, Молдова має борг перед “Газпромом” у розмірі понад 709 млн доларів, адміністрація невизнаного Придністров’я боргує понад 7 млрд доларів.
Нагадаємо:
Наприкінці вересня "Молдовагаз" та російський "Газпром" продовжили до кінця жовтня договір на постачання російського газу до Молдови за ціною $790 за тисячу кубометрів газу (у вересні - $550 за тисячу кубів). Однак тоді сторонам тоді не вдалося досягти домовленості щодо довгострокового контракту.
Уряд Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти в країні від 22 жовтня.
Російська державна газова компанія "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу висунула Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.
Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності.