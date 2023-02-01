Норвегия представит план долгосрочной помощи Украине на пять лет

Сумма помощи будет разделена на военные и гуманитарные нужды.
Правительство Норвегии 7 февраля предоставит парламенту детальный план долгосрочной поддержки Украины, рассчитанный на пять лет. В 2023 сумму распределят поровну на военную и гуманитарную помощь.
Об этом сообщает издание Vårt Land со ссылкой на собственные источники.
Конкретная сумма средств, которую планируется выделить в рамках программы, пока не называется, однако подчеркивается, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.
Ожидается, что утверждение программы поможет Норвегии достичь установленных правительством целей расходов в 1% ВВП на помощь в 2023 году.
Напомним, сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев дал интервью местным СМИ и извинился перед украинцами.
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