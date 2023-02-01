Норвегія представить план довгострокової допомоги Україні на п'ять років

Суму допомоги розподілять на військові та гуманітарні потреби.
Уряд Норвегії 7 лютого надасть парламенту детальний план довгострокової підтримки України, розрахований на п'ять років. 2023 року суму розподілять порівну на військову та гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє видання Vårt Land з посиланням на власні джерела.
Конкретна сума коштів, які планується виділити в рамках програми, поки що не називається, проте наголошується, що підтримка України буде винятковою у плані розміру та тривалості.
Очікується, що затвердження програми допоможе Норвегії досягти встановленої урядом мети видатків у 1% ВВП на допомогу 2023 року.
Нагадаємо, екскомандир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, дав інтерв'ю місцевим ЗМІ і вибачився перед українцями.
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