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Велика Британія закликає міжнародну спільноту посилити підтримку України

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Велика Британія закликає міжнародну спільноту посилити підтримку України

Фото: Офіс президента України

На думку Сунака, "тривале затишшя у конфлікті" піде на користь тільки РФ.

Очільник британського уряду Ріші Сунак закликає міжнародних партнерів посилити підтримку України. Він вважає, що таким чином наблизиться завершення війни РФ в Україні.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на речника прем'єр-міністра Великої Британії. 

“Прем’єр сказав, що після обрання на посаду вивчив підхід Сполученого Королівства та дійшов висновку, що тривале затишшя у конфлікті піде на користь тільки РФ", - сказав представник уряду. 

Тому Сунак переконаний, що Україні потрібна підтримка Британії та її союзників, щоб мати більше шансів на перемогу в війні проти Росії. 

Раніше ми повідомляли, що Ріші Сунак погодився відправити в Україну танковий ескадрон. Британський прем'єр провів відповідні переговори з керівниками оборони та безпеки. 

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