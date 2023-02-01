Велика Британія закликає міжнародну спільноту посилити підтримку України

На думку Сунака, "тривале затишшя у конфлікті" піде на користь тільки РФ.
Очільник британського уряду Ріші Сунак закликає міжнародних партнерів посилити підтримку України. Він вважає, що таким чином наблизиться завершення війни РФ в Україні.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на речника прем'єр-міністра Великої Британії.
“Прем’єр сказав, що після обрання на посаду вивчив підхід Сполученого Королівства та дійшов висновку, що тривале затишшя у конфлікті піде на користь тільки РФ", - сказав представник уряду.
Тому Сунак переконаний, що Україні потрібна підтримка Британії та її союзників, щоб мати більше шансів на перемогу в війні проти Росії.
Раніше ми повідомляли, що Ріші Сунак погодився відправити в Україну танковий ескадрон. Британський прем'єр провів відповідні переговори з керівниками оборони та безпеки.
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