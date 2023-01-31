1 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 1 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Макарія Великого. Батьки Макарія — Сарра та Авраам — не мали дітей до глибокої старості. Коли на Єгипет напали варвари, вони переселилися на нове місце, де і народили сина. Коли Макарій подорослішав, то одружився, проте, на жаль, швидко овдовів. Батьки його вже були дуже старенькими і кволими, тому він весь свій час проводив, доглядаючи за ними. Якось зрозумів чоловік, що хоче обрати чернечий шлях.

Згодом Авраам та Сарра померли, тому Макарій вирішив роздати все майно та молитися. За благочестиве життя послав йому Бог духовного наставника, який допоміг побудувати келію та заробити собі на хліб.

Макарія намагалися влаштувати читцем в храм, однак його душа прагнула самотнього життя. Тому пішов преподобний в пустелю, а пізніше став учнем Антонія Великого. Довго поневірявся Макарій за своє життя, та після великої кількості подвигів отримав сан ієромонаха. Було йому тоді 40 років. А Господь за всі його діяння подарував дар зцілення. Також він міг воскрешати покійних та говорити з ними.

Коли почалися гоніння за християнами, язичники знайшли преподобного Макарія та його братію, а потім відвезли їх на острів. Однак, Макарій зміг вигнати бісів з дочки язичницького царя і всі люди на острові тоді повірили в Бога.

Безліч подвигів зробив Макарій за своє життя, а ще вчив свою братію, що зі спокусами можна впоратися лише за допомогою смирення. Помер 391 року.

На його честь в народі 1 лютого святкують свято Макарія Весновказчика.

Прикмети 1 лютого

Народні прикмети 1 лютого / Фото: Pexels

на небі велика кількість зірок — буде довгою зима;

погода 1 лютого вказує, якою буде погода на Масницю;

1 лютого капає з дахів — буде рання весна;

холодна погода на тепле літо та великий врожай.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не починати вишивати, шити, в'язати та займатися іншим рукоділлям. Також не варто носити темний одяг, інакше можна залучити в своє життя нечисть. Небажано пити сиру воду, краще тільки чаї. Якщо проігнорувати цю пораду, можна захворіти.

Що можна робити завтра

1 лютого чудовий день, щоб піти в гості до друзів чи влаштувати сімейну вечерю. Вважається, що це допоможе залучити в своє життя достаток.

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