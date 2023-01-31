1 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Макария Великого. Родители Макария Сарра и Авраам не имели детей до глубокой старости. Когда на Египет напали варвары, они переселились в новое место, где и родили сына. Когда Макарий повзрослел, то женился, но, к сожалению, быстро овдовел. Родители его уже были очень стариками и хилыми, поэтому он все свое время проводил, ухаживая за ними. Как-то понял человек, желающий выбрать монашеский путь.

Впоследствии Авраам и Сарра умерли, и Макарий решил раздать все имущество и молиться. За благочестивую жизнь Бог послал ему духовного наставника, который помог построить келью и заработать себе на хлеб.

Макария пытались устроить чтецом в храм, однако его душа стремилась к одинокой жизни. Потому пошел преподобный в пустыню, а позже стал учеником Антония Великого. Долго скитался Макарий за свою жизнь, но после большого количества подвигов получил сан иеромонаха. Было ему тогда 40 лет. Господь же за все его деяния даровал исцеление. Также он мог воскрешать усопших и говорить с ними.

Когда начались гонения за христианами, язычники обнаружили преподобного Макария и его братию, а затем отвезли их на остров. Однако Макарий смог изгнать бесов из дочери языческого царя и все люди на острове тогда поверили в Бога.

Множество подвигов совершил Макарий за свою жизнь, а еще учил свою братию, что с искушениями можно справиться только с помощью смирения. Умер в 391 году.

В его честь в народе 1 февраля празднуют праздник Макария Весновказчика.

Приметы 1 февраля

Народные приметы 1 февраля / Фото: Pexels

на небе большое количество звезд – будет длинной зима;

погода 1 февраля указывает, какой будет погода на Масленицу;

1 февраля капает с крыш – будет ранняя весна;

холодная погода на теплое лето и большой урожай.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не начинать вышивать, шить, вязать и заниматься другим рукоделием. Также не стоит носить темную одежду, иначе можно вовлечь в свою жизнь нечисть. Нежелательно пить сырую воду, лучше чаи. Если проигнорировать этот совет, то можно заболеть.

Что можно делать завтра

1 февраля отличный день, чтобы пойти в гости к друзьям или устроить семейный ужин. Считается, что это поможет вовлечь в свою жизнь достаток.

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