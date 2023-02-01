Теракт в Пакистане: количество погибших возросло до 100 человек

Число погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар, который произошел 30 января, возросло до 100. Еще 170 человек получили ранения. Также разрушен верхний этаж здания.

Об этом сообщает Reuters.

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Во вторник, 31 января, у местных больниц собрались родственники полицейских, которые в момент взрыва молились в мечети. Представители местных властей не исключают, что количество жертв еще может возрасти.

Напомним, 30 января в Пакистане террорист-смертник взорвался в мечети. Первоначально сообщалось о 28 погибших и 150 раненых, затем количество жертв возросло. Этот террористический акт стал самым масштабным для Пешавара за последнее десятилетие.

Накануне ТСН.ua информировал, что на юго-западе Пакистана пассажирский автобус, полный людей, упал с моста и загорелся.

До полусотни погибших: подробности террористической атаки в Пакистане

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