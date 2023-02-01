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Теракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до 100 людей

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Теракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до 100 людей

Вибух у мечеті в Пакистані / Фото: Associated Press

97 зі 100 загиблих були поліцейськими.

Кількість загиблих внаслідок вибуху у мечеті в пакистанському місті Пешавар, який стався 30 січня, зросла до 100. Іще 170 людей отримали поранення. Також зруйнований верхній поверх будівлі. 

Про це повідомляє Reuters

У вівторок, 31 січня, біля місцевих лікарень зібралися збентежені родичі поліцейських, які в момент вибуху молилися в мечеті. Представники місцевої влади не виключють, що кількість жертв ще може зрости.

Нагадаємо, 30 січня в Пакистані терорист-смертник підірвався в мечеті. Спочатку повідомляли про 28 загиблих і 150 поранених, згодом кількість жертв зросла. Цей терористичний акт став наймасштабнішим для Пешавара за останнє десятиліття. 

Напередодні ТСН.uа інформував, що на південному заході Пакистану пасажирський автобус, повний людей, упав із мосту і загорівся. 

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Дата публікації
Перегляди
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