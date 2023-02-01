Астрологический прогноз на 1 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда желательно отказаться от активных действий в любой сфере жизни, начиная от профессиональной деятельности и заканчивая общением с окружающими: повышенная эмоциональность вызовет отсутствие взаимопонимания и, как следствие, продолжительные конфликты.
Символ дня: чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны, аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, перламутр, желтый коралл.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и не оставляют серьезных осложнений, особенно если вовремя обратиться к врачу. Оперативное вмешательство возможно только в случае крайней необходимости.
Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой пищи – мяса, колбас, копченостей, солений и маринадов.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить ритуалы и обряды, использующие магическую и целительную силу воды.
Сны дня: сны нынешнего дня вещие и сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную.
Ангел-хранитель дня: Ломадор – обладает способностью "раздвигать" временные рамки.
Афоризм дня: "Не надо давать клятвы, особенно если не можешь их сдержать" (Франсуаза Бурден).
Читайте также: