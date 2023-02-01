Астрологический прогноз на 1 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда желательно отказаться от активных действий в любой сфере жизни, начиная от профессиональной деятельности и заканчивая общением с окружающими: повышенная эмоциональность вызовет отсутствие взаимопонимания и, как следствие, продолжительные конфликты.

Символ дня: чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны, аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, перламутр, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и не оставляют серьезных осложнений, особенно если вовремя обратиться к врачу. Оперативное вмешательство возможно только в случае крайней необходимости.

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой пищи – мяса, колбас, копченостей, солений и маринадов.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить ритуалы и обряды, использующие магическую и целительную силу воды.

Сны дня: сны нынешнего дня вещие и сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную.

Ангел-хранитель дня: Ломадор – обладает способностью "раздвигать" временные рамки.

Афоризм дня: "Не надо давать клятвы, особенно если не можешь их сдержать" (Франсуаза Бурден).

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