Астрологічний прогноз на 1 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли бажано відмовитися від активних дій у будь-якій сфері життя, починаючи від професійної діяльності та закінчуючи спілкуванням з оточенням: підвищена емоційність викликає відсутність взаєморозуміння та, як наслідок, тривалі конфлікти.

День символ: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, колір морської хвилі, аквамарин.

Щасливі камені дня: рожеві перли, перламутр, жовтий корал.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і не залишають серйозних ускладнень, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря. Оперативне втручання можливе лише у разі нагальної потреби.

Харчування дня: необхідно відмовитися від важкої їжі – м'яса, ковбас, копченостей, солінь та маринадів.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Магія та містика дня: рекомендується проводити ритуали та обряди, що використовують магічну та цілющу силу води.

Сни дня: сни сьогоднішнього дня віщі і здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна бити посуд, особливо скляний.

Ангел-охоронець дня: Ломадор – має здатність "розсувати" тимчасові рамки.

Афоризм дня: "Не треба клятви, особливо якщо не можеш їх стримати" (Франсуаза Бурден).

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