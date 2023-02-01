СБУ повідомила про підозру двом так званим "міністрам ДНР"

Вони "передали" українські шахти і лікарні "у власність" РФ.

Підозру отримали двоє так званих "міністри ДНР", які на тимчасово окупованих територіях України виконували вказівки Кремля.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Одним із зловмисників є громадянин Росії – колишній міністр енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області. У липні минулого року за вказівкою Москви його призначили очільником створеного окупантами "министерства угля и энергетики" терористичної організації "днр"", - йдеться в повідомленні.

За його дорученням налагодили регулярний вивіз промислових обсягів українського вугілля до Росії. Він же розробив програму ліквідації майже 90% шахт Донеччини.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Другий зловмисник - колишній "міністр охорони здоров'я ДНР", який наразі входить до керівного складу окупаційної адміністрації Мелітополя.

"За його вказівкою місцеві лікарні були переобладнані у військові шпиталі для прийому поранених загарбників. За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній заступник начальника одного з управлінь Донецької облдержадміністрації, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України. Після повномасштабного вторгнення його "перевели" до окупаційних органів захопленої частини Запорізької області.", - повідомляє СБУ.

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Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Наразі обидва переховуються на тимчасово окупованій території півдня та сходу України.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала депутата забороненої ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Агента Кремля викрили у прифронтових районах Донеччини.

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