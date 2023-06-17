Подоляк прокомментировал ядерные устрашения Лукашенко

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк называет ядерные угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "анекдотическими заявлениями".

Об этом представитель ОП сказал в интервью "24 каналу".

"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, которые должны выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Не более, но и не меньше", — сказал Подоляк.

По его словам, белорусский диктатор не понимает возможности ядерного оружия. Именно поэтому пытается запугать "ядершей". Советник главы ОП назвал ядерные угрозы белорусского диктатора "анекдотическими заявлениями".

Подоляк выразил мнение, что цель Лукашенко – дать возможность России якобы влиять на общий ход войны.

"То есть, чтобы (информационное — Ред.) поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России. Лукашенко бравирует и хочет запугать", — говорит Михаил Подоляк.

Заявления Лукашенко

Белорусский диктатор заявил, что страна стала получать российское тактическое ядерное оружие от РФ. По его словам, она втрое мощнее атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

По словам Лукашенко, размещение российского ядерного вооружения в Беларуси было его просьбой. Мол, для того, обеспечить безопасность страны, чтобы "ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

Лукашенко считает, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного вооружения, если будет загнан в угол. Только от Москвы зависит, будет ли нажата эта кнопка, пригрозил он.

Читайте также: