Премьер Японии встретится с Зеленским в Литве – СМИ

Япония и Украина договариваются о встрече между премьер-министром Фумио Кишидой и президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Литве.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Вильнюс для участия в саммите НАТО встретится с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Об этом сообщает японское издание Kyoto со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что в ходе переговоров с Зеленским Кишида выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики, разрушенных в результате вторжения России.

"Токио намерен предоставить Киеву советы и знания для восстановления разрушенных регионов на основе опыта, полученного во время сильного землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами, которое обрушилось на северо-восточную часть Японии", – говорится в сообщении.

Это была бы первая встреча двух лидеров после того, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в мае. В июне Кишида провел телефонный разговор с Зеленским.

21 марта этого года Кишида прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они подписали совместное заявление о глобальном партнерстве между странами.

Напомним, в литовском Вильнюсе 11-12 июля пройдет долгожданный саммит НАТО. По информации СМИ, Зеленский таки примет участие в саммите Альянса, хотя ранее заявлял, что "не хочет ехать туда ради развлечения", а ждет конкретных результатов.

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