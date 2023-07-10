Прем'єр Японії зустрінеться із Зеленським у Литві – ЗМІ

Японія та Україна домовляються про зустріч між прем’єр-міністром Фуміо Кішідою та президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Литві.

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Вільнюса для участі в саміті НАТО зустрінеться з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Про це повідомляє японське видання Kyoto з посиланням на власні джерела.

Очікується, що під час переговорів із Зеленським Кішіда висловить готовність посилити підтримку України у відбудові її інфраструктури та економіки, зруйнованих внаслідок вторгнення Росії.

"Токіо має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке обрушилося на північно-східну частину Японії", – йдеться в повідомленні.

Це була б перша зустріч двох лідерів після того, як президент Зеленський несподівано з’явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кішіда провів телефонну розмову із Зеленським.

21 березня цього року Кішіда прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони підписали спільну заяву про глобальне партнерство між країнами.

Нагадаємо, у литовському Вільнюсі 11-12 липня пройде довгоочікуваний саміт НАТО. За інформацією ЗМІ, Зеленський таки візьме участь у саміті Альянсу, хоча раніше заявляв, що "не хоче їхати туди задля розваги", а чекає на конкретні результати.

Читайте також: