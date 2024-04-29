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Россияне будут получать электронные повестки

Россияне будут получать электронные повестки

Повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в электронном реестре. / Фото: Pexels

Русских ожидает нововведения.

С 1 ноября россияне будут получать повестки в электронном виде.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на постановление властей РФ о едином реестре военнообязанных.

На официальном портале правовых актов опубликовали текст постановления правительства России о едином реестре военнообязанных, принятом 19 апреля.

Кроме Минобороны, доступ к реестру будут иметь ФСБ и другие спецслужбы. Данные о гражданах в реестр должны будут представлять налоговая служба и органы, осуществляющие регистрацию предпринимателей и сделок с недвижимостью.

Повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в электронном реестре. После запуска электронного реестра призывники не смогут покидать страну, оформлять загранпаспорт, регистрировать частное предприятие, осуществлять операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и ссуды.

Раньше мы писали, кто может претендовать на отсрочку от мобилизации и какие документы следует подавать для этого.

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