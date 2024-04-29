Росіяни отримуватимуть електронні повістки

З 1 листопада росіяни отримуватимуть повістки в електронному вигляді.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA із посиланням на у постанову влади РФ про єдиний реєстр військовозобов’язаних.

На офіційному порталі правових актів опублікували текст постанови уряду Росії про єдиний реєстр військовозобов'язаних, прийняту 19 квітня.

Окрім Міноборони, доступ до реєстру матимуть ФСБ та інші спецслужби. Дані про громадян до реєстру повинні будуть подавати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців та угод з нерухомістю.

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Повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Після запуску електронного реєстру призовники не зможуть залишати країну, оформляти закордонний паспорт, реєструвати приватне підприємство, здійснювати операції з нерухомістю, керувати транспортними засобами та реєструвати їх, а також брати кредити та позики.

Раніше ми писали, хто може претендувати на відстрочку від мобілізації і які документи потрібно подавати для цього.

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