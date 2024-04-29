У Росії невідомі напали на поліцейських: є загиблі

У Карачаєво-Черкесії новий напад на співробітників російської поліції.

Про це йдеться у соціальних мережах.

За попередніми даними, до поста поліції біля селища Мара-Аяги під'їхали невідомі, які підірвали гранату, після чого почалася стрілянина. За попередньою інформацією, один із силовиків загинув, троє отримали поранення.

При цьому місцеві пабліки повідомляють, що нападники нібито були вбиті вогнем у відповідь.

Місцеві мешканці повідомляють, що близько 12-ї ночі чули вибух і звуки стрілянини в районі перехрестя автошляхів Мара — Мара-Аяг'и — Новий Карачай. Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що раніше під Москвою невідомий розстріляв двох поліцейських.

Нагадаємо, 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську стався масштабний теракт зі стріляниною та пожежею. Відповідальність за напад взяло на себе одне з угруповань терористичної організації ІДІЛ.

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