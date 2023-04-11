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США могут ввести санкции против Венгрии — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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США могут ввести санкции против Венгрии — СМИ

Фото: Associated Press

Объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля.

США могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" после значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает венгерское издание 444.hu со ссылкой на свои источники среди дипломатов.

Издание сообщает, что объявление о ведении санкций может прозвучать уже в среду, 12 апреля. В этот день состоится пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана.

Посольство Соединенных Штатов в Венгрии пока не объявляло, какой основной темой будет обращение американского дипломата.

Напомним, ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство из-за того, что комиссия Украина-НАТО возобновила свою работу, и заявил, что это "нарушение принципов единства" в Альянсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер фракции венгерской партии власти "Фидес" Мате Кошич заявил, что Украина стремится вовлечь как можно большее количество западных стран в полномасштабную войну России против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
217
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