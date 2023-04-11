США можуть ввести санкції проти Угорщини — ЗМІ

Оголошення про ведення санкцій може прозвучати вже в середу, 12 квітня.

США можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських "впливових громадян" після значного погіршення двосторонніх відносин та критики дій угорського премʼєра Віктора Орбана.

Про це інформує угорське видання 444.hu з посиланням на свої джерела серед дипломатів.

Видання повідомляє, що оголошення про ведення санкцій може прозвучати вже в середу, 12 квітня. Цього дня має відбутись пресконференція посла США в Угорщині Девіда Прессмана.

Посольство Сполучених Штатів в Угорщині поки не оголошувало, якою основною темою буде звернення американського дипломата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив невдоволення через те, що комісія Україна-НАТО відновила свою роботу, та заявив, що це є "порушенням принципів єдності" в Альянсі.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кошич заявив, що Україна прагне втягнути якнайбільшу кількість західних країн у повномасштабну війну Росії проти України.

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