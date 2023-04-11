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Снайперша Евгения Эмеральд показала мужа, приехавшего с фронта на ее роды

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
328
Время на прочтение
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Снайперша Евгения Эмеральд показала мужа, приехавшего с фронта на ее роды

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Совсем скоро у пары родится малыш.

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд, наконец-то встретилась со своим мужем, воином ВСУ Евгением Стипанюком.

Возлюбленный Евгении приехал с передовой, чтобы быть рядом с ней во время родов. В сторис в Instagram защитница поделилась кадрами встречи.

"У меня муж официально в семейном отпуске. Приехал, чтобы мусор вынести, помочь в домашних делах. Пусть не расслабляется", — в шутку рассказала снайперша.

© instagram.com/emerald.evgeniya
Фото: instagram.com/emerald.evgeniya
© instagram.com/emerald.evgeniya
Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Поклонники Эмеральд сначала подумали, что она исчезла из соцсетей, потому что родила. Однако, как рассказала защитница, они еще готовятся и имеют несколько важных дел перед родами.

"Вот настоящая причина, почему меня не было в Instagram. Все думали, что я родила, но нет. Вот чудо приехало, нужно было ему времени посвятить немного, напрячь работой немного", — пошутила Евгения.

© instagram.com/emerald.evgeniya
Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Сейчас Евгения находится уже на 41 неделе беременности. Совсем скоро у пары родится первый общий ребенок. Муж защитницы также будет рядом с ней во время родов.

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Дата публикации
Просмотры
328
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