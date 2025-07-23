Трамп обвинил Обаму и Клинтон в «перевороте»

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес Барака Обамы и Хиллари Клинтон, обвинив их в «попытке переворота» из-за распространения информации о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает The Guardian.

«Министерство юстиции США должно будет действовать. Решение будет принимать наш министр юстиции», — заявил Трамп, требуя привлечения Обамы и Клинтон к ответственности.

Реклама

Он также назвал их поведение попыткой распространения фейковой информации, которая, по его мнению, имела целью подорвать легитимность его победы на выборах.

В ответ Барак Обама нарушил продолжительное публичное молчание и резко отреагировал на слова действующего президента.

«Из уважения к администрации президента мы обычно не удостаиваем ответа постоянной глупости и дезинформации, которая выходит из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание», — заявил Обама.

Бывший президент добавил, что подобная риторика вредит институтам США и игнорирует выводы разведки по вмешательству РФ в демократические процессы.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с главой Кремля Путиным во время визита в Китай, куда он отправится по приглашению Си Цзиньпина.

Мы ранее информировали, что Администрация Трампа заявила о выходе США из ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиамериканской, антиизраильской и китайской политике.