Трамп звинуватив Обаму й Клінтон у «перевороті»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп виступив із різкими звинуваченнями на адресу Барака Обами та Гілларі Клінтон, звинувативши їх у «спробі перевороту» через поширення інформації про нібито втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє The Guardian.

«Міністерство юстиції США повинно буде діяти. Рішення ухвалюватиме наш міністр юстиції», — заявив Трамп, вимагаючи притягнення Обами та Клінтон до відповідальності.

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Він також назвав їхню поведінку спробою поширення фейкової інформації, яка, на його думку, мала на меті підірвати легітимність його перемоги на виборах.

У відповідь Барак Обама порушив тривале публічне мовчання та різко відреагував на слова чинного президента.

«З поваги до адміністрації президента ми зазвичай не удостоюємо відповіддю постійні дурниці та дезінформацію, які виходять із Білого дому. Але ці заяви настільки обурливі, що заслуговують на відповідь. Ці дивні звинувачення сміховинні і являють собою слабку спробу відвернути увагу», — заявив Обама.

Колишній президент додав, що подібна риторика шкодить інституціям США та ігнорує висновки розвідки щодо втручання РФ у демократичні процеси.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч з очільником Кремля Путіним під час візиту до Китаю, куди він вирушить на запрошення Сі Цзіньпіна.

Ми раніше інформували, що Адміністрація Трампа заявила про вихід США з ЮНЕСКО, звинувативши організацію в антиамериканській, антиізраїльській та прокитайській політиці.