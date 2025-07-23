Купити електрокар в Україні стане дорожче: чому зростуть ціни та коли краще придбати

Електромобіль / © kyivcity.gov.ua

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В Україні вже від 2026 року можуть різко здорожчати електрокари. Справа у тому, пільги на імпорт електромобілів до Україну діють до 31 грудня 2025 року. Електрокари звільнені від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Проте у Верховній Раді уже заявили, що жодних пільг на ввезення цих авто від 2026 року не буде.

Що відомо про пільгове ввезення електромобілів до України

Пільги для імпорту електрокарів до України були ще від 2018 року. У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закони, які стосуються розвитку екологічного транспорту. Вони зокрема передбачають тимчасове звільнення від ПДВ на імпорт та постачання електромобілів, зарядних пристроїв і деяких авто на метані або біогазі.

Проте ці пільги діятимуть лише до 1 січня 2026 року. Відповідно, якщо влада не ухвалить змін, то електроавтомобілі ввозитимуться до України вже на загальних підставах. А ще може призвести до різкого здорожчання цього виду транспорту.

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За даними відкритих джерел, за воєнні роки до України завезли електрокарів на приблизно 3 мільярди доларів. Водночас, експерти аналітичного відділу Forbes Ukraine підрахували, що країні, яка перебуває у стані війни, це коштувало майже 48 мільярдів гривень несплачених до бюджету надходжень.

Бум на купівлю електрокарів

За даними Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, станом на червень 2025 року в Україні зареєстровано понад 160 тисяч одиниць електротранспорту.

«Електротранспорт стає дедалі популярнішим, а кількість реєстрацій у сервісних центрах МВС зростає з кожним днем. Загалом в Україні вже понад 160 тисяч електрокарів. Тільки з початку 2025 року було зареєстровано більше 37 тисяч автомобілів на „електро“ паливі», — йдеться у повідомленні.

Хоча ще станом на 2021 рік, за даними сервісного центру МВС, ця цифра становила лише 8 541. 1 січня 2022 було зареєстровано уже 13 321 авто, станом на 1 січня 2023 року загальна кількість легкових електромобілів зареєстрованих в Україні становила 46 830 автівок.

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Аналітики також відзначають, що останнім часом в Україні справжній бум на купівлю електрокарів. Сталось це і через ймовірне скасування пільгового ввезення цих автомобілів. Адже за різними підрахунками, вартість електрокарів в Україні вже від 2026 року може зрости на 20-40%.

Чи продовжать дію пільгового ввезення електрокарів до України

Як ми уже повідомляли, 1 січня 2026 року закінчується термін пільгового митного ввезення електрокарів на територію України. Проте у Верховній Раді зареєстровано два проєкти законів, які пропонують продовжити дію пільги для цього виду транспорту, зокрема:

Законопроєкт №13351, який поданий нардепами від «Слуги народу» та «Розумної політики». Він передбачає продовження пільгового ввезення авто до 2027 року.

Є інший проєкт закону №13351-1. Його зареєстрували нардепи від «Слуги народу» та «Нашого краю». Він передбачає продовження пільгового ввезення електроавтомобілів до закінчення воєнного стану та на рік після цього.

Проте здається остаточну «крапку» щодо депутатських потуг поставив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він наголосив, що пільга діятиме лише до 2026 року і ніхто її не продовжуватиме.

«Одночасно хочу звернутися до імпортерів електрокарів, які раптом виявилися завзятими екоактивістами. Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів. Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення. Майте порядність в країні, що кожну копійку збирає на армію, не піднімати питання про звільнення від ПДВ окремої категорії дорогих товарів. Конкуруйте за споживача якістю та маркетингом, а не шкірними податковими правками», — написав Гетьманцев.

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Які ціни на електрокари зараз

За даними сайтів із продажу автомобілів, зараз вартість нових електрокарів у бюджетному сегменті може сягати до 17 тисяч доларів.

До прикладу:

Дуже компактний Citroen AMI 2024, який має запас ходу до 75 км — від 8 500 доларів.

BYD Seagull 2024 — від 13 тисяч доларів

Honda e: NS1 2024 — від 15 тисяч доларів.

Якщо брати середній та преміум сегмент, то ціни на нові автомобілі стартуватимуть від 22 тисяч доларів:

BYD Song Plus — всередньому та залежно від комплектації нові моделі можуть коштувати від 22 до 27 тисяч доларів.

Нові моделі Tesla — від 40 тисяч доларів.

Audi Q5 e-tron model 40 quattro — орієнтовно від 36 тисяч доларів.

Щодо цін на вживані автомобілі, то вони дуже різні. Наприклад, популярний Nissan Leaf залежно від типу батареї та року випуску коштує від 4 тисяч доларів і вище. А Tesla Model S 2018 продають навіть менше, ніж за 2 тисяч доларів, хоча таких оголошень насправді дуже мало. Більшість — стартує від 5 тисяч доларів та вище.

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Експерт каже, що «трагедії немає» у тому, що закінчується пільга на ввезення електрокарів

Голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко підтвердив ТСН.ua, що українська влада не має наміру продовжувати дію пільг на ввезення до України електрокарів. Він наголосив, що «ніякої трагедії у цьому немає»

«1 січня 2026 року закінчуються пільги, які діяли на імпорт електрокарів в Україну, — розповів в коментарі для ТСН.ua голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко.

Та продовжив: «Коли ми готували цей закон, ми і планували, що ці пільги даються на останні 5 років. Це був поштовх для розвитку електрокарів. Але рано чи пізно ці пільги закінчуються. Від 1 січня електрокари будуть завозитися в Україну так само, як і всі інші автомобілі. Ніякої трагедії в цьому немає».

За словами Назаренка, наскільки відомо, були пропозиції щодо продовження дії пільг, але не отримали підтримки: «Державна митна служба доповіла про те, скільки мільярдів гривень недоотримує бюджет. Був проти і голова податкового комітету пан Гетманцев. 27 червня я був на зустрічі з президентом. Він зустрічався з керівниками бізнес-асоціацій. Рішення було практично одноголосним — вічними пільги не можуть бути. Їх надавали для стимулювання, для поштовху. Поштовх був, була завезена певна кількість електрокарів. Це дало робочі місця, певну кількість електрозарядних станцій».

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Скільки треба буде доплатити

Експерт зазначає, що вже 2026 року електромобілі в Україні здорожчають приблизно на третину.

«Всі автомобілі, які були завезені до 1 січня — вони будуть продаватись по старій ціні. Наприклад, ще і в січні, і в лютому, і в березні. Абсолютно логічно, що автомобілі, які будуть завозитись після 1 січня, то давайте рахувати: десь плюс 10% мито, 20% — ПДВ. Тобто на третину автомобілі можуть здорожчати», — каже Назаренко.