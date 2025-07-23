Купить электрокар в Украине станет дороже: почему вырастут цены и когда лучше приобрести

Электромобиль / © kyivcity.gov.ua

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В Украине уже с 2026 года могут резко подорожать электрокары. Дело в том, льготы на импорт электромобилей в Украину действуют до 31 декабря 2025 года. Электрокары освобождены от уплаты пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%). Однако в Верховной Раде уже заявили, что никаких льгот на ввоз этих авто с 2026 года не будет.

Что известно о льготном ввозе электромобилей в Украину

Льготы для импорта электрокаров в Украину были еще с 2018 года. В июле 2021 года Верховная Рада приняла законы, касающиеся развития экологического транспорта. Они в частности предусматривают временное освобождение от НДС на импорт и поставку электромобилей, зарядных устройств и некоторых авто на метане или биогазе.

Однако эти льготы будут действовать только до 1 января 2026 года. Соответственно, если власть не примет изменений, то электроавтомобили будут ввозиться в Украину уже на общих основаниях. А еще может привести к резкому удорожанию этого вида транспорта.

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По данным открытых источников, за военные годы в Украину завезли электрокаров на примерно 3 миллиарда долларов. В то же время, эксперты аналитического отдела Forbes Ukraine подсчитали, что стране, которая находится в состоянии войны, это стоило почти 48 миллиардов гривен неуплаченных в бюджет поступлений.

Бум на покупку электрокаров

По данным Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, по состоянию на июнь 2025 года в Украине зарегистрировано более 160 тысяч единиц электротранспорта.

«Электротранспорт становится все популярнее, а количество регистраций в сервисных центрах МВД растет с каждым днем. Всего в Украине уже более 160 тысяч электрокаров. Только с начала 2025 года было зарегистрировано более 37 тысяч автомобилей на „электро“ топливе», — говоритсяв сообщении.

Хотя еще по состоянию на 2021 год, по данным сервисного центра МВД, эта цифра составляла лишь 8 541. 1 января 2022 было зарегистрировано уже 13 321 авто, по состоянию на 1 января 2023 года общее количество легковых электромобилей зарегистрированных в Украине составило 46 830 автомобилей.

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Аналитики также отмечают, что в последнее время в Украине настоящий бум на покупку электрокаров. Произошло это и из-за вероятной отмены льготного ввоза этих автомобилей. Ведь по разным подсчетам, стоимость электрокаров в Украине уже с 2026 года может вырасти на 20-40%.

Продлят ли действие льготного ввоза электрокаров в Украину

Как мы уже сообщали, 1 января 2026 года заканчивается срок льготного таможенного ввоза электрокаров на территорию Украины. Однако в Верховной Раде зарегистрированы два проекта законов, которые предлагают продлить действие льготы для этого вида транспорта, в частности:

Законопроект №13351, который подан нардепами от «Слуги народа» и «Разумной политики». Он предусматривает продление льготного ввоза авто до 2027 года.

Есть другой проект закона №13351-1. Его зарегистрировали нардепы от «Слуги народа» и «Нашего края». Он предусматривает продление льготного ввоза электроавтомобилей до окончания военного положения и на год после этого.

Однако кажется окончательную «точку» относительно депутатских потуг поставил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что льгота будет действовать только до 2026 года и никто ее не будет продолжать.

«Одновременно хочу обратиться к импортерам электрокаров, которые вдруг оказались заядлыми экоактивистами. Нет, льгота продлена не будет. Без вариантов. Прекратите посылать гонцов и лоббировать это вредное решение. Имейте порядочность в стране, которая каждую копейку собирает на армию, не поднимать вопрос об освобождении от НДС отдельной категории дорогих товаров. Конкурируйте за потребителя качеством и маркетингом, а не кожными налоговыми правками», — написал Гетманцев.

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Какие цены на электрокары сейчас

По данным сайтов по продаже автомобилей, сейчас стоимость новых электрокаров в бюджетном сегменте может достигать до 17 тысяч долларов.

К примеру:

Очень компактный Citroen AMI 2024, который имеет запас хода до 75 км — от 8 500 долларов.

BYD Seagull 2024 — от 13 тысяч долларов

Honda e: NS1 2024 — от 15 тысяч долларов.

Если брать средний и премиум сегмент, то цены на новые автомобили будут стартовать от 22 тысяч долларов:

BYD Song Plus — в среднем и в зависимости от комплектации новые модели могут стоить от 22 до 27 тысяч долларов.

Новые модели Tesla — от 40 тысяч долларов.

Audi Q5 e-tron model 40 quattro — ориентировочно от 36 тысяч долларов.

Что касается цен на подержанные автомобили, то они очень разные. Например, популярный Nissan Leaf в зависимости от типа батареи и года выпуска стоит от 4 тысяч долларов и выше. А Tesla Model S 2018 продают даже меньше, чем за 2 тысячи долларов, хотя таких объявлений на самом деле очень мало. Большинство — стартует от 5 тысяч долларов и выше.

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Эксперт говорит, что «трагедии нет» в том, что заканчивается льгота на ввоз электрокаров

Председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко подтвердил ТСН.ua, что украинская власть не намерена продлевать действие льгот на ввоз в Украину электрокаров. Он отметил, что «никакой трагедии в этом нет»

«1 января 2026 года заканчиваются льготы, которые действовали на импорт электрокаров в Украину, — рассказал в комментарии для ТСН.ua глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

И продолжил: «Когда мы готовили этот закон, мы и планировали, что эти льготы даются на последние 5 лет. Это был толчок для развития электрокаров. Но рано или поздно эти льготы заканчиваются. С 1 января электрокары будут завозиться в Украину так же, как и все другие автомобили. Никакой трагедии в этом нет».

По словам Назаренко, насколько известно, были предложения по продлению действия льгот, но не получили поддержки: «Государственная таможенная служба доложила о том, сколько миллиардов гривен недополучает бюджет. Был против и глава налогового комитета господин Гетманцев. 27 июня я был на встрече с президентом. Он встречался с руководителями бизнес-ассоциаций. Решение было практически единогласным — вечными льготы не могут быть. Их предоставляли для стимулирования, для толчка. Толчок был, было завезено определенное количество электрокаров».

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Сколько надо будет доплатить

Эксперт отмечает, что уже в 2026 году электромобили в Украине подорожают примерно на треть.

«Все автомобили, которые были завезены до 1 января — они будут продаваться по старой цене. Например, еще и в январе, и в феврале, и в марте. Абсолютно логично, что автомобили, которые будут завозиться после 1 января, то давайте считать: где-то плюс 10% пошлина, 20% — НДС. То есть на треть автомобили могут подорожать», — говорит Назаренко.