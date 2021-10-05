Три года колонии за протесты: в Беларуси осудили украинца

Три года колонии за протесты: в Беларуси осудили украинца

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Суд Заводского района в Минске назначил гражданину Украины наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со специальной конфискацией за участие в протестах после президентских выборов в Беларуси в прошлом году.

Об этом сообщила Служба информации прокуратуры города Минска.

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"Гражданин Ф. в августе-сентябре 2020 года во время несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта. Препятствовал нормальной работе предприятий и организаций", — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что кроме того, для публичного выражения неправомерными способами своих общественно-политических взглядов и протеста 32-летний обвиняемый создал и администрировал Telegram чат, в котором планировалось и обсуждалось нанесения протестной символики и надписей на различные элементы городской среды.

В результате таких действий причинен ущерб на сумму более 2,5 тысячи белорусских рублей (26 500 гривен), отметили в прокуратуре.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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"В тот же день МИД Украины выразил протест белорусской стороне: мы считаем дело украинца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Доказательств вины приведено не было", — написал в Facebook пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Дело Ференца в МИД назвали "примером белорусского "правосудие" и призвали немедленно его освободить.

"Призываем власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества", — говорится в заявлении МИД.

Напомним:

Полтора года колонии за пост в соцсети. Белорусский суд вынес приговор мужчине , который год назад, как раз на пике протестов против фальсификаций на президентских выборах, высказался о Лукашенко.

, который год назад, как раз на пике протестов против фальсификаций на президентских выборах, высказался о Лукашенко. А в начале августа до 1,5 года колонии осудили журналиста местного издания "Першы рэгіён" Сергея Гордиевича за якобы оскорбление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и двух милиционеров.

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