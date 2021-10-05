Три роки колонії за протести: у Білорусі засудили українця

Три роки колонії за протести: у Білорусі засудили українця

Вирок суду не набув законної сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

Суд Заводського району в Мінську призначив громадянину України покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму зі спеціальною конфіскацією за участь у протестах після президентських виборів у Білорусі минулого року.

Про це повідомила Служба інформації прокуратури міста Мінська.

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"Громадянин Ф. в серпні-вересні 2020 року під час несанкціонованих масових заходів у центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту. Перешкоджав нормальній роботі підприємств та організацій", - заявили в прокуратурі.

У відомстві додали, що крім того, для публічного висловлення неправомірними способами своїх суспільно-політичних поглядів і протесту 32-річний обвинувачений створив та адміністрував Telegram-чат, в якому планувалося й обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на різні елементи міського середовища.

Внаслідокі таких дій завдано збитків на суму понад 2,5 тисячі білоруських рублів (26 500 гривень), відзначили в прокуратурі.

Вирок суду не набув законної сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

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"Того ж дня МЗС України висловило протест білоруській стороні: ми вважаємо справу українця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Доказів провини наведено не було", - написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Справу Ференця в МЗС назвали "приклад білоруського "правосуддя" та закликали негайно його звільнити.

"Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, повернутися на шлях демократичного розвитку країни, звільнити усіх політичних в'язнів та розпочати інклюзивний діалог із залученням усіх верств білоруського суспільства", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо:

Півтора року колонії за пост у соцмережі. Білоруський суд виніс вирок чоловіку , який рік тому, якраз на піку протестів проти фальсифікацій на президентських виборах, висловився про Лукашенка.

, який рік тому, якраз на піку протестів проти фальсифікацій на президентських виборах, висловився про Лукашенка. А на початку серпня до 1,5 року колонії засудили журналіста місцевого видання "Першы рэгіён" Сергія Гордієвича за нібито образу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та двох міліціонерів.

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