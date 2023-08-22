Три направления: как работает ЧВК "Вагнер" в Африке

Речь не только о военной деятельности.
Наемники Евгения Пригожина продолжают свою деятельность в Африке. Так, ЧВК "Вагнера" на континенте работает по нескольким направлениям.
Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью LB.ua.
Военный
Здесь "вагнеровцы" занимаются именно тем, что лучше всего умеют. Речь идет о проведении государственных мятежей, поддержке хунт и военных режимов, охране нефтяных месторождений и разных шахт.
Предоставление политических услуг
"После того как в России прекратили проводить выборы, сотни и тысячи российских политтехнологов оказались без работы и их начали направлять сначала в страны СНГ, а затем в Африку, где они стали частью холдинга "Вагнер", – отметил посол.
Их задача – помогать в организации избирательных кампаний и самих выборов, становиться советниками глав африканских государств. Какая из этого выгода? Впоследствии происходит распределение квот произведение нефти, золота, алмазов и т.д.
Работа отдельного медиахолдинга
По данным дипломата, "Вагнер" контролирует многие местные СМИ, почти все социальные сети в странах пребывания, имеют большие ботофермы. Эти инструменты помогают структуре распространять фейки, дезинформацию в страны Европы, вызывая дестабилизацию и хаос. Франция это понимает, подчеркнул Омельченко, и имеет свою стратегию борьбы.
Напомним, глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин впервые за длительное время опубликовал видеообращение. Экс-повар Путина утверждает, что находится в Африке.
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