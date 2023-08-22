Три напрямки: як працює ПВК "Вагнер" в Африці

Мовиться не лише про військову діяльність.

Найманці Євгена Пригожина продовжують свою діяльність в Африці. Так, ПВК "Вагнера" на континенті працює за декількома напрямками.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю LB.ua

Військовий

Тут "вагнерівці" займаються саме тим, що найкраще вміють. Йдеться про проведення державних заколотів, підтримку хунт та військових режимів, охорону нафтових родовищ й різних шахт.

Надання політичних послуг

"Після того, як у Росії припинили проводити вибори, сотні і тисячі російських політтехнологів опинилися без роботи і їх почали направляти спочатку в країни СНД, а тоді в Африку, де вони стали частиною холдингу "Вагнер", – відзначив посол.

Їхнє завдання – допомагати в організації виборчих кампаній і самих виборів, ставати радниками голів африканських держав. Який з цього зиск? Згодом відбувається розподіл квот добуток нафти, золота, алмазів тощо.

Робота окремого медіахолдингу

За даними дипломата, "Вагнер" контролює багато місцевих ЗМІ, майже всі соціальні мережі в країнах перебування, має власні великі ботоферми. Ці інструменти допомагають структурі розповсюджувати фейки, дезінформацію в країни Європи, спричиняючи дестабілізацію і хаос. Франція це розуміє, підкреслив Омельченко, і має власну стратегію боротьби.

Нагадаємо, очільник "вагнерівців" Євген Пригожин вперше за тривалий час опублікував відеозвернення. Екскухар Путіна стверджує, що перебуває в Африці.

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