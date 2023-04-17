Турцию снова всколыхнуло землетрясение

На востоке Турции, в провинции Ван, в ночь на 17 апреля произошло землетрясение магнитудой 4 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"Землетрясение силой 4 в 07:07 произошло на глубине 7 километров под землей", — говорится в сообщении.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года.

Напомним, у 5-месячной девочки, спасшейся из-под завалов в Турции, нашлась родная мама.

Читайте также: