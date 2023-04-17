Туреччину знову сколихнув землетрус

На сході Туреччини, у провінції Ван, у ніч проти 17 квітня стався землетрус магнітудою 4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Директорат із ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD).

"Землетрус силою 4 о 07:07 стався на глибині 7 кілометрів під землею", - йдеться у повідомленні.

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим від 1939 року.

Нагадаємо, у 5-місячної дівчинки, яку врятували з-під завалів у Туреччині, знайшлася рідна мама.

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