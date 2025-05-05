Турист из США чуть не погиб в Колизее: что он учудил

Колизей в Риме / © Pixabay

Реклама

В Риме 2 мая 47-летний турист из США натолкнулся на металлическое ограждение у Колизея, пытаясь сделать селфи. Мужчина висел на заборе и кричал, пока не потерял сознание из-за тяжелых ранений.

Об этом сообщает Mail Online.

Американец, живущий на Тайване, перелезал через ограждение, окружающее величественные арки Колизея, — возможно, чтобы увидеть все лучшее или, как предполагает местная пресса, чтобы сделать эффектное фото. Но стремление туриста к идеальному кадру завершилось ужасающей трагедией.

Реклама

Когда мужчина лазил по забору, то потерял равновесие и натолкнулся хребтом на заостренный металлический штырь.

Очевидцы немедленно вызвали спасателей. Парамедики прибыли быстро, однако операция по освобождению туриста из штыря длилась более 20 тяжелых минут.

«Это была сложная операция. Он очень истекал кровью, и нам пришлось действовать с максимальной осторожностью», — рассказал один из спасателей.

Пострадавшего доставили в больницу Сан-Джованни в состоянии «красного кода» — обозначение для критических случаев, которые угрожают жизни. Там мужчине немедленно сделали операцию. Медики наложили американцу более 80 швов, но уже вечером заявили, что его жизни ничего не угрожает. Состояние пострадавшего серьезное, но стабильное.

Туриста позже допросили карабинеры. Его спутников также опросила полиция, но те не смогли объяснить, что побудило мужчину к такой рискованной выходке.

Итальянское издание Il Messaggero отмечает, что мужчина, вероятно, пытался сделать «ближайший кадр Колизея, возможно, незабываемое селфи».

Напомним, это далеко не первая выходка американского туриста в Колизее. Так, в 2021 году туристы из США посреди ночи пробрались в Колизей, чтобы выпить там пива. Вскоре полиция вывела молодых людей из исторического памятника и выписала штраф на 800 евро.

К слову, необдуманную выходку возле Колизея совершил и украинец. В прошлом году турист сделал надпись на стенах этого памятника. Сообщалось, что за это украинцу грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 10 тыс. евро.