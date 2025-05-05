Турист зі США ледь не загинув у Колізеї: що він утнув

Колізей у Римі / © Pixabay

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У Римі 2 травня 47-річний турист зі США наштрикнувся на металеву огорожу біля Колізею, намагаючись зробити селфі. Чоловік висів на паркані та кричав, допоки не знепритомнів через важкі поранення.

Про це повідомляє Mail Online.

Американець, який наразі мешкає на Тайвані, перелазив через огорожу, що оточує величні арки Колізею, — можливо, щоб побачити все краще або, як припускає місцева преса, щоб зробити ефектне фото. Але прагнення туриста до ідеального кадру завершилося жахливою трагедією.

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Коли чоловік лазив по паркану, то втратив рівновагу і наштрикнувся хребтом на загострений металевий штир.

Очевидці негайно викликали рятувальників. Парамедики прибули швидко, однак операція зі звільнення туриста зі штиря тривала понад 20 важких хвилин.

«Це була складна операція. Він дуже стікав кров’ю, і нам довелося діяти з максимальною обережністю», — розповів один із рятувальників.

Потерпілого доправили до лікарні Сан-Джованні у стані «червоного коду» — позначення для критичних випадків, що загрожують життю. Там чоловікові негайно зробили операцію. Медики наклали американцю понад 80 швів, але вже ввечері заявили, що його життю нічого не загрожує. Стан постраждалого серйозний, але стабільний.

Туриста пізніше допитали карабінери. Його супутників також опитала поліція, але ті не змогли пояснити, що спонукало чоловіка до такої ризикованої витівки.

Італійське видання Il Messaggero зазначає, що чоловік, ймовірно, намагався зробити «ближчий кадр Колізею, можливо, незабутнє селфі».

Нагадаємо, це далеко не перша витівка американського туриста в Колізеї. Так, 2021 року туристи зі США посеред ночі пробралися до Колізею, аби випити там пива. Незабаром поліція вивела молодиків з історичної пам’ятки, і виписала штраф на 800 євро.

До слова, необдуману витівку біля Колізею утнув і українець. Торік турист зробив напис на стінах цієї пам’ятки. Повідомлялося, що за це українцеві загрожує до трьох років ув’язнення та штраф до 10 тис. євро.