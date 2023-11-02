Ученые назвали город, который быстрее всего тонет в мире

Нью-Йорк постепенно тонет под тяжестью небоскребов. Это усугубляет угрозу наводнений.
Ученые выяснили, что Нью-Йорк ежегодно погружается под воду на 1-2 миллиметра.
Об этом пишет IFLScience.
Исследователи также обнаружили, что в Нью-Йорке некоторые городские районы опускаются гораздо быстрее других. Одним из факторов, способствующих погружению, есть вес небоскребов. Это исследование оказалось достаточно тревожным, но гораздо опаснее выглядит то, что в мире есть города, которые опускаются под воду с невероятной скоростью.
Команда зафиксировала самое быстрое оседание суши в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Однако быстрое погружение под воду также было зафиксировано в Северной Америке, Европе, Африке и Австралии. Кроме того, ученые настаивают, что основным фактором, влияющим на скорость затопления городов, является добыча подземных вод.
По результатам исследования ученые также составили рейтинг городов, которые быстро тонут:
- Тяньцзинь, Китай – погружается со скоростью 5,22 см в год
- Семаранг, Индонезия – погружается на 3,96 см в год
- Джакарта – погружается на 3,44 см в год
Ранее ученые заявили, что Земля вступила в эру "глобального кипения". Более подробно об этом читайте в новости.
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