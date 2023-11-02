Вчені назвали місто, яке найшвидше тоне у світі

Вчені з'ясували, що Нью-Йорк щорічно занурюється під воду на 1-2 міліметри

Про це пише IFLScience.

Дослідники також виявили, що в Нью-Йорку деякі міські райони опускаються набагато швидше, ніж інші. Одним із чинників, що сприяють зануренню, є вага хмарочосів. Це дослідження виявилося досить тривожним, але набагато небезпечнішим видається те, що у світі є міста, які опускаються під воду з неймовірною швидкістю.

Команда зафіксувала найшвидше осідання суші в Південній, Південно-Східній та Східній Азії. Однак швидке занурення міст під воду також було зафіксовано в Північній Америці, Європі, Африці та Австралії. Крім того, вчені наполягають, що основним фактором, який впливає на швидкість затоплення міст, є видобуток підземних вод.

За результатами дослідження вчені також склали рейтинг міст, які найшвидше тонуть:

Тяньцзінь, Китай — занурюється зі швидкістю 5,22 см на рік

Семаранг, Індонезія — занурюється на 3,96 см на рік

Джакарта — занурюється на 3,44 см на рік

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння". Більш детально про це читайте у новині.

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