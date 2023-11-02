Конкурс краси серед кажанів: який вигляд має переможець (фото)

У США відбувся щорічний загальнонаціональний конкурс краси серед кажанів.

Про це пише upi.com.

Цього року переможцем став кажан з Орегону за окликом Вільям Шексп-ір.

Вільям був сфотографований фахівчинею з дикої природи BLM Еммою Баск у Б'ютт Фолсі. Ця світлина була обрана переможцем з багатьох фотографій, на яких зображені кажани різних видів з усієї країни.

Торішня переможниця, кажан за окликом Барбара, також родом з Орегона, що зробило штат дворазовим чемпіоном.

Щорічний конкурс краси, який оцінюють користувачі соціальних мереж, збігається з Міжнародним тижнем кажанів, метою якого є підвищення обізнаності про збереження цих тварин.

Нагадаємо, жінка спантеличила, що живе з чоловіком та колишнім. Вона розповіла, які стосунки між її коханими.

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