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Конкурс краси серед кажанів: який вигляд має переможець (фото)

Конкурс краси серед кажанів: який вигляд має переможець (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
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Конкурс краси серед кажанів: який вигляд має переможець (фото)

Кажан Вільям Шексп-ір / Фото: instagram.com/mypubliclands

Переможця обирали юзери.

У США відбувся щорічний загальнонаціональний конкурс краси серед кажанів.

Про це пише upi.com.

Цього року переможцем став кажан з Орегону за окликом Вільям Шексп-ір.

Вільям був сфотографований фахівчинею з дикої природи BLM Еммою Баск у Б'ютт Фолсі. Ця світлина була обрана переможцем з багатьох фотографій, на яких зображені кажани різних видів з усієї країни.

Торішня переможниця, кажан за окликом Барбара, також родом з Орегона, що зробило штат дворазовим чемпіоном.

Щорічний конкурс краси, який оцінюють користувачі соціальних мереж, збігається з Міжнародним тижнем кажанів, метою якого є підвищення обізнаності про збереження цих тварин.

Нагадаємо, жінка спантеличила, що живе з чоловіком та колишнім. Вона розповіла, які стосунки між її коханими.

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Дата публікації
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