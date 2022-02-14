В Нидерландах протестовали против карантинных ограничений (видео)

Митингующие вдохновились похожей акцией в Канаде.

В центре Гааги в Нидерландах собралось несколько тысяч противников карантинных ограничений.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 февраля.

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Протестующие говорят, что вдохновились похожей акцией в Канаде. Вместе с грузовиками с флагами в руках они прошлись по центру города.

Между тем, ряд ночных клубов Амстердама вопреки карантинным ограничениям работал всю ночь. Их не остановил даже риск штрафов. В самой Канаде, где уже около недели не утихают антивакцинные протесты водителей грузовиков, полиция взялась понемногу разблокировать дороги. Людей призывают немедленно расчистить главные улицы Оттавы. Правоохранители уже арестовали около 30 человек и выписали 2,6 тыс. штрафов.

В центре Гааги в Нидерландах собралось несколько тысяч противников карантинных ограничений | Новости мира

Как сообщалось, в Париже полиция сорвала антиковредные протесты. В центр города пытались въехать сотни автомобилей. В центр города власти направили 7 тысяч полицейских, чтобы остановить демонстрантов. У водителей, которые собирались протестовать против "ковидных" ограничений, изъяли канистры с горючим, ножи и молотки.

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