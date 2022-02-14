У Нідерландах протестували проти карантинних обмежень (відео)

У Нідерландах протестували проти карантинних обмежень (відео)

Мітингарі надихнулися схожою акцією у Канаді.

В центрі Гааги в Нідерландах зібралося кілька тисяч противників карантинних обмежень.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 лютого.

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Протестувальники кажуть, що надихнулися схожою акцією у Канаді. Разом із вантажівками із прапорами у руках вони пройшлися центром міста.

Тим часом низка нічних клубів Амстердама усупереч карантинним обмеженням працювала усю ніч. Їх не зупинив навіть ризик штрафів. Натомість у самій Канаді, де вже близько тижня не вщухають антивакцинні протести водіїїв вантажівкок, поліція узялася потроху розблоковувати дороги. Людей закликають негайно розчистити головні вулиці Оттави. Правоохоронці вже арештували майже 30 людей та виписали 2,6 тис. штрафів.

У центрі Гааги в Нідерландах зібралося кілька тисяч противників карантинних обмежень | Новини світу

Як повідомлялося, у Парижі поліція зірвала антиковідні протести. До центру міста намагалися в'їхати сотні автівок. До середмістя влада спрямувала 7 тисяч поліцейських, щоб зупинити демонстрантів. У водіїв, які збиралися протестувати проти "ковідних" обмежень, вилучили каністри з пальним, ножі та молотки.

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