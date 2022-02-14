Під Луцьком у приватному будинку знайшли тіла матері і сина

Жінка та молодий чоловік згоріли в результаті пожежі.
У Луцькому районі у приватному будинку виявили тіла жінки і чоловіка. Вони належали власниці домоволодіння та її синові.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 14 лютого, о 07:16 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Романів Луцького району – горів житловий будинок на вулиці Першотравневій.
Рятувальники з Луцька прибули на місце події за 15 хвилин.
"Відділення ДПРЧ Луцька, провели розвідку та в апаратах на стисненому повітрі зайшли всередині будинку, що був заповнений густим димом. В кімнаті вогнеборці виявили двох людей без ознак життя – 53-річної власниці будинку та її 24 річного сина", - повідомили у ДСНС.
Ймовірна причина пожежі, вважають рятувальники, необережність під час куріння.
Нагадаємо, у Волинській області у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.
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