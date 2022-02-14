Под Луцком в частном доме нашли тела матери и сына

Под Луцком в частном доме нашли тела матери и сына

Женщина и молодой человек сгорели в результате пожара.

В Луцком районе в частном доме обнаружили тела женщины и мужчины. Они принадлежали владелице домовладения и ее сыну.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Волынской области.

Сегодня, 14 февраля, в 07:16 в службу 101 поступило сообщение о пожаре в селе Романов Луцкого района – горел жилой дом на улице Первомайской.

Спасатели из Луцка прибыли на место происшествия через 15 минут.

"Отделения ГПСЧ Луцка, провели разведку и в аппаратах на сжатом воздухе зашли внутри дома, заполненного густым дымом. В комнате огнеборцы обнаружили двоих человек без признаков жизни — 53-летней владелицы дома и его 24-летнего сына", — сообщили в ГСЧС.

Вероятная причина пожара, полагают спасатели, неосторожность во время курения.

Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.

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