В российском Белгороде раздались взрывы

Местные власти заявили о работе ПВО
В ночь на 17 января в российском городе Белгород были слышны взрывы.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Он заявил, что по предварительным данным разрушений и пострадавших не обнаружено.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, известно, что разрушений и пострадавших нет", — сообщил Губернатор.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне в ночь на 17 января прогремели громкие взрывы. Сообщается, что взрывов было несколько.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала Киев с ЗРК С-400 новым типом ракет.
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