В российском Белгороде раздались взрывы

В ночь на 17 января в российском городе Белгород были слышны взрывы.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Он заявил, что по предварительным данным разрушений и пострадавших не обнаружено.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, известно, что разрушений и пострадавших нет", — сообщил Губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне в ночь на 17 января прогремели громкие взрывы. Сообщается, что взрывов было несколько.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала Киев с ЗРК С-400 новым типом ракет.

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